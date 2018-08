Sommer, Sonne, Urlaub... und überfüllte Tierheime. Die Sommerferien sind eine traurige Hochsaison für die Tierheime. Denn in dieser Zeit landen besonders viele Tiere dort. Sie werden abgegeben oder einfach ausgesetzt, weil ihre Besitzer nicht wissen wohin mit ihren Haustieren während sie Urlaub machen. Jedes Jahr werden in den Sommermonaten etwa 70.000 Tiere in Tierheimen in Deutschland neu aufgenommen, so der Tierschutzbund. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Tiere auch in den Ferienzeiten betreut werden können.