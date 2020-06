Wenn wir eingeschmiert ins Wasser gehen, wird immer ein bisschen Sonnencreme von der Haut gespült und treibt dann im Wasser umher - auch wenn es eine "wasserfeste" Sonnencreme ist. In fast allen Sonnencremes sind aber Stoffe drin, die Gewässern in der Natur nicht gut tun. Denn die Stoffe können dafür sorgen, dass sich das Gehirn und die Leber von Fischen nicht richtig entwickelt. Und auch für Korallen im Meer sind sie schädlich - auch die Stoffe, die in den meisten Naturkosmetik-Sonnencremes stecken.