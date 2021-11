Der Sonntag ist ein Tag zum Ausruhen - das ist schon lange Tradition. Zum Einen sollen die Menschen die Möglichkeit haben in die Kirche zu gehen. Gleichzeitig sollen sie sich auch von der Arbeit erholen können. Deswegen haben am Sonntag auch die Läden geschlossen. Das steht auch in dem sogenannten "Ladenschlussgesetz", welches in Deutschland gilt.

Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen: Frische Brötchen beim Bäcker, Benzin bei Tankstellen und Medikamente in sogenannten Notfall-Apotheken kann man auch am Sonntag problemlos einkaufen.

Immer wird darüber diskutiert, ob auch andere Einkaufsläden, zum Beispiel für Kleidung und Lebensmittel, sonntags öffnen dürfen.