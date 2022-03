Große Friedenskundgebung für die Ukraine

Was gerade in der Ukraine passiert, nimmt viele Menschen mit. Viele wollen etwas tun und ihr Mitgefühl ausdrücken. Das geht auch vielen Stars, Künstlerinnen und Künstlern so. Einige von ihnen haben am Sonntag etwas Besonderes auf die Beine gestellt: eine große Friedensaktion mitten in Berlin – "Sound of Peace", also "Klang des Friedens".