Mit Freunden quatschen tut manchmal richtig gut und macht viel Spaß. Aber was, wenn ihr euch mal nicht sehen könnt - wollt ihr darauf verzichten? Eine Lösung: soziale Netzwerke. Sie sind wie große Räume im Internet, in denen ihr euch unterhalten, also chatten könnt. Oder ihr könnt euch mit einer ganzen Gruppe über ein bestimmtes Thema austauschen. Normalerweise legt man sich ein Profil an, in dem ihr etwas über euch erzählen könnt.