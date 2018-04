Experten kritisieren, dass die Netzwerke nicht verraten, wonach sie die Posts genau sortieren. Dabei hat das Einfluss darauf, was wir sehen oder nicht. Durch die Algorithmen wird Nutzern nur das angezeigt, was ihnen wahrscheinlich gefällt. So aber würde man gar keine anderen Themen und Meinungen entdecken, durch die man etwas Neues lernt.