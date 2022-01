In einigen Ländern müssen einfach nicht so viele Steuern, also Geld an den Staat, gezahlt werden. Wer reich ist, umgeht also die Steuern, indem er einfach seine Firma oder sein Geld in so einem Niedrig-Steuer-Land anlegt. Genau das will der Plan von Oxfam und den mehr als 100 Millionären und Millionärinnen ändern.