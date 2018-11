Der Norweger Magnus Carlsen hat am Mittwochabend die Schach-WM in London gewonnen. Und das schon zum vierten Mal. Das Finale war dieses Mal besonders spannend, weil Magnus Carlsen und Fabiano Caruana, die besten Schach-Spieler der Welt, ständig Unentschieden gespielt haben. Am Mittwoch musste dann endlich eine Entscheidung her und es wurde Schnellschach gespielt. Eine Partie dauert dabei nur 50 Minuten - zum Vergleich: Ein normales Schachspiel dauert etwa vier Stunden. Weniger Zeit: Das zwingt die Spieler, riskanter zu spielen. Es kommt vor allem darauf an, die Nerven zu bewahren. Nach der dritten Schnellschach-Runde stand dann fest: Der 27-jährige Magnus Carlsen ist wieder Weltmeister.