Grundsätzlich muss ein Meme nicht unbedingt witzig sein, denn es geht manchmal auch um Ironie oder unbequeme Wahrheiten. Je mehr Menschen das Meme gut finden, desto mehr werden sie es an ihre Freunde schicken. Das geht dann so schnell, wie sich in einer Klasse alle mit einer Erkältung durch Viren anstecken. Deshalb sagt man, das Meme verbreitet sich viral.