Die SPD möchte zum Beispiel einen höheren Mindestlohn und neue Regelungen in Sachen Klimaschutz, die bisher noch nicht in dem Regierungsvertrag stehen. Politikerinnen und Politiker der CDU und CSU lehnen das jedoch ab. Sie haben deutlich gesagt, dass sie nicht neu verhandeln wollen. Viele warten nun ab, ob eine der Parteien nachgibt. Wird neu verhandelt oder nicht? Es könnte also in den nächsten Tagen spannend werden, ob die Forderungen der neuen SPD-Chefs zu einem echten Streit in der Regierung führen.