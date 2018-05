Die SPD nach der Wahl

Anders als bei einer Regierungskoalition kann die SPD das fordern, was sie und viele ihrer Wähler für richtig halten und muss sich nicht mit anderen Parteien absprechen. In einer Großen Koalition müsste sie sich wiederum mit der CDU/CSU in verschiedenen Punkten einig werden. Die SPD denkt nun, dass sie in der Opposition bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2021 wieder mehr Wähler von sich überzeugen kann. So soll klarer werden, für welche Inhalte und Ziele die SPD steht.