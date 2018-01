Das Ergebnis bedeutet nun aber nicht, dass es sofort eine neue Regierung gibt. Zunächst stehen weitere Verhandlungen an: sogenannte Koalitionsverhandlungen. Diese sollen in der kommenden Woche beginnen. In diesen Gesprächen diskutieren die Politiker alle Themen sehr ausführlich. Wenn sie sich einigen, machen die Politiker am Ende der Koalitionsverhandlungen einen Vertrag. Erst dann kann es tatsächlich eine neue Regierung geben. Die Politiker rechnen damit, dass es bis Ostern so weit sein könnte.