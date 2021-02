Zoo-Küche: Rote Bete am liebsten gekocht

Klack, Klack, Klack. Tierpflegerin Inga Riebel steht in der Futterküche des Bochumer Tierparks. Sie schneidet mit einem langen Messer eine Rote Bete in kleine Stücke. "Das Schneiden dauert immer am längsten", sagt sie. Von der Roten Bete bekommen nachher viele Tierarten etwas zu fressen: Weißbüschelaffen, Totenkopfaffen, Kattas, Kune Kune Schweine, Stachelschweine, Meerschweinchen, Präriehunde und manchmal auch die Ziegen.