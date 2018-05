Viele Spenden werden gesammelt. Quelle: imago / Jochen Tack

Das Geld klappert in den Spendendosen, Spendenaufrufe liegen im Briefkasten - überall wird im Moment Geld gesammelt. Gerade in der Vorweihnachtszeit wollen viele Menschen etwas Gutes tun und Geld für Menschen spenden, denen es nicht so gut geht. Doch wie kann man dafür sorgen, ob eine Spende dort ankommt, wo sie auch wirklich gebraucht wird?