Warum macht ihr Sport? Die Frage kann man mit vielen verschieden Gründen beantworten. Ein Leichtathlet könnte zum Beispiel sagen: „Ich trainiere, weil ich weiter springen möchte.“ Oder er sagt: „Mir macht es einfach Spaß, in der Gruppe zu trainieren“ oder „Ich will eines Tages zur Nationalmannschaft gehören.“ Und es können auch alle Gründe auf einmal zutreffen. Hier gibt es kein richtig und kein falsch – alle Gründe sind vollkommen ok.