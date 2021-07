Das Surfen gehört zu den so genannten Wassersportarten und kommt ursprünglich aus Polynesien. Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden die ersten Höhlenmalereien, die Menschen auf dem Wasser zeigen. Also wurde auch damals schon gesurft. Hawaii machte diese Sportart weltweit bekannt. Dort ist das Surfen seit 1720 aber nicht nur ein Sport, sondern eine Kultur, also ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Heute wird an vielen Orten der Welt gesurft: überall dort, wo es gute Wellen gibt.