Bei den Olympischen Spielen in Paris kämpfen ab Freitag die besten Sportler und Sportlerinnen der Welt um Medaillen. In ein paar Jahren sind dann wahrscheinlich ein paar neue Gesichter aus Deutschland dabei. Zumindest gibt es ganz schön viele Nachwuchssportler und -sportlerinnen in Vereinen. Im vergangenen Jahr war nämlich die Hälfte der unter 19-Jährigen in Deutschland in einem Sportverein. Das sind rund 7,6 Millionen Kinder und Jugendliche!