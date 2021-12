Die ersten Inlineskater wurde wahrscheinlich in Belgien hergestellt – und zwar um das Jahr 1760. Der Erfinder Jean-Joseph Merlin brachte dafür kleine Metallräder an einem Schlittschuh an. Bei einer Theatervorführung soll er sie dann auch selbst getragen haben. Weil es aber keine Bremse an den Schuhen gab, soll er in einen großen Spiegel hineingefahren sein. Ob die Geschichte wirklich so passiert ist, weiß man aber nicht genau.