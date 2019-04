An diesem Wochenende kommen Sportler und Sportmanager aus aller Welt in Lausanne in der Schweiz zusammen, um über Themen rund um Sport und die Olympischen Spiele zu diskutieren. Und eines der großen Themen ist Geld. Denn viele Sportler fordern, dass sie fair für ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen bezahlt werden sollten. Sie sind unzufrieden mit den bisherigen Regeln. Sie sind der Meinung, dass sie mehr von dem Geld abbekommen sollten, das mit Olympia verdient wird.