Viele Menschen zieht es in Städte. Quelle: dpa

Vor allem junge Erwachsene zieht es oft in Städte. Vorteile dort können sein, dass viele Orte wie Kinos, Supermärkte oder der Arbeitsplatz leicht zu erreichen sind. Mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus und Bahn kann man sich in Städten meist sehr schnell fortbewegen. Viele sagen außerdem, dass es ohne die vielfältigen Möglichkeiten und Freizeitangebote wie Konzerte und Feste, die Städte bieten, schnell langweilig würde. In Städten gibt es aber auch Nachteile. Zum Beispiel ist die Luft dort oft schlechter, als in ländlichen Gegenden.