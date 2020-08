Weiße Hochzeitstauben

Quelle: dpa

Doch wie kommen die Tauben eigentlich in die Stadt? Genau genommen sind Stadttauben heimatlose Haustiere. Im Gegensatz zu ihren wilden Verwandten auf dem Land sind Stadttauben die Nachkommen entflohener Haustauben. Die wurden extra gezüchtet und für bestimmte Zwecke eingesetzt. Weiße Tauben zum Beispiel werden auch heute noch als Symbol der Liebe an Hochzeiten freigelassen. Andere sind als Brieftauben tätig. Manche dieser Tauben kehren aber nicht mehr zu ihren Besitzern zurück oder werden sogar absichtlich freigelassen. Und die gesellen sich dann häufig zu den Tauben in den Städten und vermehren sich dort.