Stahl ist ein Material, das in supervielen Dingen drinsteckt – in Gebäuden, Brücken und Autos zum Beispiel. In Deutschland wird viel Stahl von der Firma "Thyssenkrupp" hergestellt. Doch die ist jetzt in einer richtig großen Krise! Die Firma hat Geldprobleme und will deswegen Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Bis zum Jahr 2030 sollen 11.000 Menschen ihren Job verlieren.