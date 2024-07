Fahrt ihr in den Sommerferien in den Urlaub? Vielleicht sogar an diesem Wochenende? Wenn ja, braucht ihr wahrscheinlich ein bisschen Geduld. Denn am Wochenende wird es ganz schön viele Staus auf den Autobahnen geben. Die Expertinnen und Experten vom Automobilclub ADAC glauben sogar, dass es eines der heftigsten Stau-Wochenenden in diesem Sommer wird! Woran liegt das?