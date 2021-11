Der Astronaut hat noch einen heißen Tipp für alle, die auch mal in's Weltall fliegen wollen. Denen rät Matthias Maurer möglichst viel in der Schule zu lernen. Als Astronautin oder Astronaut ist es dabei nicht so wichtig, in jedem Fach die oder der Allerbeste zu sein, aber es ist wichtig, sich in vielen unterschiedlichen Fächern sehr gut auszukennen.