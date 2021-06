Der deutsche Spieler bekam vor einigen Jahren eine Anfrage des türkischen Fußballverbands, ob er für die Türkei spielen wolle. Zur Info: Das ginge nur, wenn Süle Türke wäre. Der Spieler verriet den lustigen Grund dieser Anfrage in einem Interview: Wegen des "Ü" in seinem Nachnamen nahmen die Türken an, er hätte türkische Wurzeln. Süle musste den Trainer der Nationalmannschaft allerdings enttäuschen: Der Ursprung seines Nachnamens ist nämlich weder türkisch noch deutsch, sondern tatsächlich ungarisch.