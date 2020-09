Frankreich ist das direkte Nachbarland von Deutschland. Und gerade weil es so nah ist, ist es für uns in Deutschland auch wichtig, wie es den Menschen dort geht. Am Sonntag meldete das französische Gesundheitsministerium, dass sich an einem einzigen Tag mehr als 10.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. So viele, wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Frankreich ist neben Spanien das Land, welches in der Europäischen Union die meisten Coronainfektionen hat.