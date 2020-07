Mehr als 800 Menschen haben sich am Freitag innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus in Deutschland angesteckt. Auch am Samstag waren es wieder fast 800. Viel mehr als die Wochen zuvor. Lange lag die Zahl der täglichen Corona-Infektionen höchstens bei etwa 500. Im Schnitt haben sich 31 Prozent mehr als in der Woche davor angesteckt.