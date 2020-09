Corona in Deutschland und Europa - Wie ist die Lage?

In manchen anderen Ländern in der Europäischen Union steigen die Zahlen gerade ziemlich schnell an. Zum Beispiel auch in vielen Nachbarländern Deutschlands. Besonders viele Ansteckungen gibt es momentan in Frankreich. Deshalb gelten dort in vielen Regionen auch wieder strengere Regeln. Mehr zur Situation in Frankreich erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt.