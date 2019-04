ZDFtivi | logo! - Auf Dienstreise (9/11)

Lotte begleitet den Bundespräsidenten und seine Frau auch auf Dienstreise. Es geht auf einen Naturschutzhof in Wittmund in Niedersachsen. Bei seinen Terminen ist der Bundespräsident immer von ganz schön vielen Journalisten umringt. Außerdem sind einige seiner Mitarbeiter dabei und Sicherheitsleute, die den Bundespräsidenten vor Angriffen schützen sollen. Er fährt übrigens auch in einem gepanzerten Auto.