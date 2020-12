Eine weitere Metallstele ist in Kalifornien aufgetaucht.

Quelle: Kaytlyn Leslie/The Tribune (of San Luis Obispo) via AP

Nur einige Tage später wurden andere Metallsäulen entdeckt. Sie sahen fast genauso aus wie die erste und standen an ganz unterschiedlichen Orten. In den USA wurden bereits mehrere entdeckt. So zum Beispiel in Kalifornien, einem weiteren Bundesstaat. Dort steht die Stele auf einem Wanderweg. Sogar in dem europäischen Land Rumänien wurde eine solche Säule gefunden. Sie stand auf einem Hügel, jedoch verschwand auch sie nur wenige Tage später genauso still und heimlich wieder, wie sie aufgebaut wurde. Aber trotzdem: Es gibt immer noch keine Auflösung, denn selbst bei diesem Hin und Her hat niemand gesehen, wie die Säulen aufgestellt wurden. Wie kann das nur sein?