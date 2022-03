"C+M+B": Diese Buchstaben hast du vielleicht schon an Haustüren gesehen. Sie stehen für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat", auf Deutsch: "Christus, segne dieses Haus". Dieser Segen stammt von den Sternsingern. Das sind meist Kinder, die mit ihrer Verkleidung an die Heiligen Drei Könige erinnern. Sie ziehen in jedem Jahr um den Dreikönigstag von Haus zu Haus. Dabei sprechen sie diesen Segen und sammeln Spenden für Menschen in Not.