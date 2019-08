Am Freitagabend findet in der Stadt Palma zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein Stierkampf auf der Insel statt, bei dem Stiere getötet werden. Vor zwei Jahren hatte die Regionalregierung von Mallorca das Verletzten und Töten von Stieren bei Kämpfen verboten. Doch vor kurzem hat ein spanisches Gericht entschieden, dieses Verbot wieder aufzuheben. Stierkampf-Gegner sind entsetzt, dass die Veranstaltung erlaubt wurde. Tagelang hatten sie vor dem Rathaus von Palma demonstriert und gehofft, dass der Stierkampf nicht stattfinden würde. Doch am Donnerstag hat die Stadtverwaltung von Palma entschieden: Die Stierkämpfe dürfen stattfinden.