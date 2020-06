Doch Rassimus ist nicht nur in den USA ein Problem, auch in Deutschland und in anderen Teilen der Welt werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion benachteiligt. Am Samstag sind in mehreren deutschen Städten Tausende auf die Straßen gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Und sie demonstrierten auf besondere Art und Weise: Die Demonstranten schwiegen 8 Minuten und 46 Sekunden lang. Genau so lange hatte der Polizeieinsatz gegen den Schwarzen George Floyd gedauert. Die Demonstrationen in Deutschland verliefen friedlich. In den USA kommt es teilweise zu heftigen Protesten und Gewalt. Mehr zur Situation in den USA erfährst du im verlinkten Artikel.