Die USA bestehen aus verschiedenen Bundesstaaten. In jedem Bundesstaat gibt es unterschiedlich viele Wahlleute. In einem Bundesstaat, in dem viele Menschen leben, gibt es viele Wahlleute (zum Beispiel 55 Wahlleute in Kalifornien). In einem Bundesstaat, in dem weniger Menschen leben, gibt es auch weniger Wahlleute (zum Beispiel 3 Wahlleute in Alaska).

Wenn in einem Bundesstaat die meisten Menschen für die demokratische Partei gestimmt haben, gehen alle Wahlleute-Stimmen an den demokratischen Kandidaten. Wenn dort die Mehrheit die republikanische Partei gewählt hat, gehen alle Wahlleute-Stimmen an den republikanischen Kandidaten. Wer am Ende mindestens 270 oder mehr Wahlleute-Stimmen bekommt, wird Präsident. Mehr zu dem Wahlsystem in den USA erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt.