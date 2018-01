Am Donnerstag ist der "Internationale Tag gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten". Das klingt erst einmal kompliziert. Die Vereinten Nationen wollen an diesem Tag auf etwas aufmerksam machen: In einigen Ländern kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Journalisten. Die Zahl dieser Verbrechen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Dabei kommt es häufig vor, dass die Täter nicht bestraft werden.