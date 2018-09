Viktor Orbán im EU-Parlament Quelle: ap

Der Regierungschef in Ungarn ist Viktor Orbán. Ihm und seiner Regierung wird vorgeworfen, sich in mehreren Punkten nicht an wichtige EU-Regeln zu halten. So sind viele der Meinung, die ungarische Regierung mische sich beispielsweise zu sehr in die Arbeit von Richtern ein. Dabei dürfen Richter weder behindert noch beeinflusst werden. Der ungarischen Regierung wird außerdem vorgeworfen, Journalisten zu beeinflussen und die Pressefreiheit einzuschränken. Dabei müssen Journalisten frei und unabhängig berichten können.