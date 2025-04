Tausende Menschen haben am Freitag in Argentinien ihre Arbeit niedergelegt, um zu streiken . Im ganzen Land fuhren weder Züge noch U-Bahnen oder Taxis. Flugzeuge blieben am Boden, die Häfen standen still. Und: Auch Post und Müllabfuhr wurden bestreikt. Schulen blieben allerdings weiterhin geöffnet.