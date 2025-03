logo!: Streik an Flughäfen

Wer am Montag in Deutschland mit dem Flugzeug verreisen wollte, hatte ein Problem. Denn an vielen deutschen Flughäfen hoben viel weniger Flieger ab als üblich - auch an den größten und wichtigstenin München, Stuttgart, Frankfurt am Main oder Köln/Bonn. In Berlin stand der Flughafen sogar komplett still. Der Grund: Streik!