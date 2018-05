Wenn ihr schon öfter Sportturniere gesehen habt, dann kennt ihr das: Vor dem Spiel erklingt die Nationalhymne. Die Sportler des jeweiligen Landes stehen währenddessen als Gruppe auf dem Spielfeld, meist in andächtiger Haltung, einige singen auch mit. Doch um dieses Ritual gibt es nun in den USA ziemlichen Wirbel. Denn einige Profisportler weigern sich seit einiger Zeit, während der Nationalhymne zu stehen. Vor allem unter den Footballstars gibt es viele, die sich hinknien oder auf der Bank sitzenbleiben. Einige Mannschaften haben sich am Wochenende sogar geweigert, während der Nationalhymne das Spielfeld zu betreten und sind währenddessen in der Kabine geblieben.