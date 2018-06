Erstens: Die Regel führte dazu, dass es in einigen Ländern, wie Italien und Griechenland, viel mehr Flüchtlinge gab als in anderen. Denn diese EU-Länder erreichen die Flüchtlinge zuerst. Ein zweites Problem: Viele Flüchtlinge ließen sich in den Ländern gar nicht registrieren, weil die Behörden kaum Zeit für alle Flüchtlinge hatten und weil sie eigentlich in andere Länder - wie Deutschland - wollen. Drittens: Die Behörden eines Landes mussten überprüfen, wo ein Flüchtling zuerst in die EU eingereist ist. Doch das war in vielen Fällen sehr kompliziert und dauerte lange.