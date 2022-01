Kurze Zeit sah es so aus als könnte Djokovic am Turnier teilnehmen, er war sogar beim Trainning gesehen worden.

Quelle: epa

Nur einen Tag später wurde bekannt, dass Djokovics Angaben bei der Einreise nach Australien falsch waren. Im Einreiseformular stand, er sei 14 Tage vor seinem Flug nach Australien nicht gereist. So fordert es das Land von Menschen, die einreisen wollen, zum Schutz vor der Corona-Pandemie. In Wirklichkeit aber war Djokovic durchaus gereist, er war in Spanien gewesen.



Noch dazu wurde bekannt, dass der Tennisprofi, der im Dezember nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert war, etliche Menschen in Gefahr gebracht hatte: Er war ohne Maske auf einer Veranstaltung gesehen worden und hatte ein Interview gegeben, ohne die Journalisten über seine Infektion zu informieren.

Für viele Australier kam das so an, als würde Djokovic Corona absolut nicht ernst nehmen.