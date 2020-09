Die Corona-Krise betrifft alle Menschen. Immer wieder hört man deshalb, dass jetzt alle zusammenhalten müssen und dass man es nur gemeinsam durch diese Zeit schafft. Im Netz funktioniert das gerade nicht immer so gut. Wenn ihr häufiger in Sozialen Netzwerken unterwegs seid, habt ihr es vielleicht mitbekommen: Es gibt ziemlich viel Streit um manche Influencer - also um Menschen, denen in sozialen Netzwerken sehr viele folgen.