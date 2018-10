Milch oder Kakao? Quelle: dpa

Allerdings wird in manchen Schulen auch Kakao angeboten, und zwar ebenfalls zu einem ermäßigten Preis. 40 Cent kostet das Päckchen in Nordrhein-Westfalen. Genauso wie die Milch wird der Kakao vom Bundesland gefördert, also zu einem Teil bezahlt.



Das Problem: Kakao enthält viel Zucker. Bis zu sieben Stück Würfelzucker können in einer einzigen Packung Schulkakao stecken.