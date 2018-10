Experten und Politiker, die für die Abschaltung der Kohlekraftwerke sind, haben eine andere Meinung: Sie sagen, dass es neue Arbeitsplätze geben würde, wenn man die erneuerbaren Energien ausbauen würde - also zum Beispiel mehr Strom mit Hilfe von Wind, Sonne und Wasser erzeugt. Außerdem sagen sie, dass Deutschland sich in einem Vertrag dazu verpflichtet hat, dafür zu sorgen, dass in Zukunft weniger CO2 ausgestoßen wird. Das könne nur funktionieren, wenn Deutschland schon jetzt erste Kohlekraftwerke abschaltet.