Das Kreuz ist das wichtigste Symbol für die Religion der Christen. Ab dem ersten Juni soll es im Eingang jedes bayerischen Dienstgebäudes hängen – also zum Beispiel in Landesämtern oder auch in Universitäten. Und das als Pflicht.



Die Idee dazu hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der Partei CSU. Er meinte, das Kreuz sei nicht nur ein religiöses Symbol, sondern stehe auch für die Geschichte und Kultur Bayerns.