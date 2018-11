Migration heißt so viel wie Abwanderung. Migranten sind zum Beispiel Männer, Frauen und Kinder, die aus ihren Heimatländern in andere Länder ausgewandert sind. Sie leben also nicht mehr in ihrem Heimatland. Jedes Land geht sehr unterschiedlich mit Migranten um. Wir erklären es auch an Beispielen: