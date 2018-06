Die "Aquarius" hat bereits häufiger Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Bisher hat die italienische Regierung die Flüchtlinge aufgenommen. Allerdings gibt es in Italien seit Anfang Juni eine neue Regierung. Sie will in Zukunft weniger Flüchtlinge in Italien aufnehmen. Mehr zu der neuen Regierung erfahrt ihr im verlinkten Artikel.