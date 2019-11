In Birmingham in England sind einige Eltern gerade ziemlich sauer auf die Schule ihrer Kinder. Sie demonstrieren dagegen, dass in der Schule auch über Homosexualität gesprochen wird - also darüber, dass Männer Männer oder Frauen Frauen lieben. Die demonstrierenden Eltern finden, ihre Kinder sollten nicht in der Schule lernen, dass es auch Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern gibt.