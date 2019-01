Die meisten Menschen in dem Land Indien gehören der Religion Hinduismus an. Diese Menschen nennt man Hindus. Im Süden von Indien gibt es einen besonderen Tempel, der für Hindus sehr heilig ist. Hier wird der Gott „Ayyappan“ verehrt. Sehr lange war es Frauen im Alter von 10 bis 50 Jahren gesetzlich verboten, den Tempel zu betreten. Der Grund: In diesem Alter gelten Frauen im Hinduismus als unrein, weil sie in diesem Zeitraum – zumindest ungefähr – ihre Monatsblutung bekommen.