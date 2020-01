Zum Beispiel streiten sich die beiden Länder schon lange um Öl. Denn das Land Iran liegt in der Region Naher Osten. Zu den Nachbarländern Irans gehören Afghanistan, Irak, und die Türkei. Auch Syrien, Israel und der Libanon liegen in der Nähe. Und in dieser Region gibt es sehr viel Öl in der Erde. Davon wird überall auf der Welt sehr viel gebraucht. Damit wird geheizt, Kunststoff produziert oder Schiffe und Autos betankt. Aber nicht alle Länder haben eigenes Öl. In Deutschland zum Beispiel, kommt in der Erde kein Öl vor, das einfach so genutzt werden kann. Deshalb ist Öl auch sehr viel wert.